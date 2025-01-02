2025-01-02 16:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت منظمة هنگاو المعنية بحقوق الإنسان، يوم الخميس، عن مقتل57 عتالاً كوردياً وإصابة 282 آخرين، في إيران خلال عام 2024.

وأشارت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إلى أن"80% من حالات الوفاة والإصابة جاءت نتيجة هجمات مباشرة نفذتها القوات الأمنيةالإيرانية، في حين تنوعت بقية الحالات بين انفجار ألغام أرضية وحوادث انهيارات ثلجية،نظراً للظروف الجغرافية والمناخية الصعبة التي يعمل فيها هؤلاء العتالون".

ويعمل العتالون المعروفون محلياً باسم "الكولبر"، في نقل البضائععبر المناطق الحدودية الوعرة بين إيران والعراق، بحثاً عن مصادر رزق، وغالباً ما يواجهونمخاطر جسيمة تشمل إطلاق النار المباشر من قبل حرس الحدود الإيراني، بالإضافة إلى الألغامالمزروعة في المناطق الحدودية الجبلية، والتي تعود إلى فترات النزاع السابقة.