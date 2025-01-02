2025-01-02 16:50:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

تمكنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، من الإطاحة بإرهابي يعمل بصفة (ناقل رئيسي) لعصابات داعش الإرهابية بما يسمى ولاية كركوك.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب، نفذ أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية، عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من استخبارات الفرقة الثامنة، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

وأضاف، أن "الإرهابي يعمل في صفوف عصابات داعش الإرهابية بصفة (ناقل رئيسي) للمفارز الإرهابية بمختلف الوسائل ويقوم بنقل مواد غذائية وطبية وتجهيزات عسكرية ومواد متنوعة".

وتابع البيان، أنه "تم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".