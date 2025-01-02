أسعار الصرف تواصل خط الارتفاع.. 153000 دينار لكل 100 دولار مع الإغلاق

2025-01-02 16:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها امام الدينار العراقي، مع اغلاق التعاملات في بورصة الكفاح ببغداد. وسجلت أسعار البيع في محال الصرافة بمقدار 153000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار. ووسط حالة التباين ما بين السعر الرسمي والموازي، تشهد معظم الاسواق المحلية حالة من الركود جراء …

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