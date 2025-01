2025-01-02 16:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق أوبزيرفر نقل موقع Oil Price النفطي العالمي عن مصدر مقرب من فريق ترامب: انه يدرس فرض عقوبات مشددة على أفراد وكيانات عراقية لدورها في تسهيل التجارة الإيرانية غير الشرعية. واضاف: العراق مهدد بعقوبات مشابهة لإيران بسبب استغلاله كقناة لنقل النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية. وشرح ان فريق ترامب قد يفرض عقوبات على …

The post موقع Oil Price النفطي العالمي: ترامب سيفرض عقوبات على العراق first appeared on Observer Iraq.