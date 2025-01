عطلة رسمية في البحرين باليوم الذي يلي مباراة نهائي كأس الخليج

2025-01-02 16:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

المنامة/ متابعة عراق أوبزيرفر أصدرت الحكومة البحرينية، بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن تعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يوم الأحد المقبل، الموافق 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك في اليوم الذي يلي نهائي منافسات كأس الخليج (خليجي 26) لكرة القدم. وقالت وسائل إعلام حكومية بحرينية تابعتها عراق أوبزيرفر ان هذا القرار جاء بتوجيهات من …

