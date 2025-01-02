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عطلة رسمية في البحرين باليوم الذي يلي مباراة نهائي كأس الخليج

عطلة رسمية في البحرين باليوم الذي يلي مباراة نهائي كأس الخليج
عطلة رسمية في البحرين باليوم الذي يلي مباراة نهائي كأس الخليج
2025-01-02 16:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

المنامة/ متابعة عراق أوبزيرفر أصدرت الحكومة البحرينية، بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن تعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يوم الأحد المقبل، الموافق 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك في اليوم الذي يلي نهائي منافسات كأس الخليج (خليجي 26) لكرة القدم. وقالت وسائل إعلام حكومية بحرينية تابعتها عراق أوبزيرفر ان هذا القرار جاء بتوجيهات من …

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عطلة رسمية في البحرين باليوم الذي يلي مباراة نهائي كأس الخليج

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