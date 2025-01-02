2025-01-02 17:00:05 - المصدر: الطاقة

لم يحالف الحظ 5 دولة عربية في عدد من ملفات الطاقة خلال العام المنصرم (2024)، في مقدمتها اكتشافات الغاز، ما خيَّب الآمال المعقودة على الاستفادة من مواردها الطبيعية، والإسهام في تلبية جزء من الطلب العالمي. وتَصدَّر العراق والسودان والمغرب وموريتانيا -وفق مسح أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أبرز الدول العربية التي تعرضت لانتكاسة في …

إقرأ: خيبة اكتشافات الغاز وأزمة خط أنابيب.. 5 دول عربية لم يحالفها الحظ في 2024 على منصة الطاقة



