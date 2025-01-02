2025-01-02 17:00:05 - المصدر: الطاقة

تلقّى قطاع تكرير النفط في العراق دعمًا من تدشين ووضع حجر أساس 3 مشروعات جديدة، من شأنها أن تدعم طموح بغداد بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود والتوجه إلى تصدير المشتقات النفطية. وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال افتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من مشروعات الطاقة بمحافظة صلاح الدين، أن الكفاءات الوطنية بدأت …

إقرأ: تدشين 3 مشروعات بقطاع تكرير النفط في العراق.. وخطة طموحة لاستثمار الغاز على منصة الطاقة



