2025-01-02 17:09:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن الاطاحة بإرهابي يعمل بصفة “ناقل رئيسي” لعصابات داعش الارهابي بما يسمى ولاية كركوك. وقالت الاستخبارات في بيان، انه “تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب، نفذ ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من استخبارات الفرقة الثامنة، …

The post الإطاحة بأحد عناصر “داعش” في كركوك first appeared on Observer Iraq.