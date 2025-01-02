البيشمركة تطلق دفاتر صحية لعلاج ذوي الشهداء والجرحى العسكريين

2025-01-02 17:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت إدارة مستشفى البيشمركة العسكري في أربيل، يوم الخميس، عنالمباشرة بتقديم الأدوية الطبية للمرضى والجرحى العسكريين شهرياً.

وقالتالإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد انتهاء عطلة رأس السنة ستفتح إدارةالمستشفى دفاتر للجرحى والمرضى العسكريين لغرض إعطائهم الأدوية شهرياً".

ودعتإدارة المستشفى الجرحى من قوات البيشمركة وذوي الشهداء والمرضى العسكريين إلىمراجعة المستشفى في أربيل لتسجيل أسمائهم وفتح دفاتر طبية لهم.