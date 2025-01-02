2025-01-02 17:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف ناشط من منطقة العمادية فيمحافظة دهوك، يوم الخميس، عن احصائية أعدها للغارات الجوية التركية على أربع قرىفي المحافظة خلال عام 2024، وفيما بيّن أن عددها بلغ 381 غارة جوية، أشار إلىاستمرار القصف المدفعي بشكل يومي.

وقال الناشط المدني، الذي طلب عدم الاشارة الىاسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "الغارات الجوية، التي استهدفت أربع قرى في منطقةنهيلي خلال عام 2024، استهدفت مناطق مختلفة، منها الوديان والمناطق السكنية، وتسبببخسائر بيئية وبشرية ومادية".

وأضاف الناشط، أن "وادي سيفا كان الأكثرتضررا حيث سجل 138 غارة، تلاه وادي ميوين بـ67 غارة، ثم وادي قجو بـ16 غارة، أماباقي الغارات، من مجموع 381، فقد استهدفت مواقع أخرى مثل رأس آشيتي وادي كوير واديخاركي ديري، كري ديري، بيرا، ووادي كرمافي وكهف حصارا، وهذه المناطق تقع ضمن حدودقرى كوهرزي وبلافة وسركلي وميرستك وبرجي".

وأشار إلى أنه "جانب الغارات الجوية، تشهدمنطقتا نهيلي وبريكاري قصفا يوميا باستخدام المدفعية والمروحيات التركية، بمعدليزيد عن 20 ضربة يوميا، وهذا القصف المكثف أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للسكانالمحليين، حيث يعانون من النزوح المتكرر وفقدان مصادر رزقهم المتمثلة في الزراعةوتربية الماشية".

وكان مصدر، قدأفاد لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأربعاء، أن محيط قرى بلافة برجي وسركليتعرضت لقصف مدفعي مكثف، وتم استخدام مدافع الدبابات وأسلحة متوسطة نوع (دوشكة) فيالهجوم.

وأكد، أن "هذه المناطق تشهد منذ أكثر منأسبوع قصفاً مكثفاً من قبل الجيش التركي الذي يتركز وجوده في قمم جبل متين، فيمابين أن "القصف يستهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني التي تتمركزعناصره في الكهوف والمغارات المنتشرة في تلك الجبال، وسط ظروف جغرافية معقدة تزيدمن صعوبة الوصول إلى تلك المواقع أو تقييم الخسائر بدقة".

تجدر الإشارة إلى أن التصعيد العسكري في هذهالمناطق تسبب في حالة من القلق بين سكان القرى المجاورة الذين يعانون من تداعياتالعمليات العسكرية المستمرة على حياتهم اليومية وأمانهم، بحسب المصدر.