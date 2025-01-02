2025-01-02 17:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجهد الهندسي والخدمي، عبد الرزاق المالكي، اليوم الخميس، إنجاز 330 مشروعًا، وفيما أكد توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإكمال 90 أخرى بحلول آذار المقبل، كشف عن إكمال تبليط 7 ملايين متر مربع.وقال المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفريق نجح، حتى الآن، في دخول 11 محافظة، وكان آخرها محافظة النجف الأشرف، حيث تم وضع حجر الأساس لمشروعي مد شبكات المياه وبناء مركز صحي".وأضاف، أن "كانون الأول الماضي شهد وضع حجر الأساس لأكثر من 15 مشروعًا إضافيًا، ليصل العدد الإجمالي للمشاريع التي شملها فريق الجهد إلى 460 مشروعاً، أُنجز منها 330 مشروعاً حتى الآن".وأوضح المالكي، أن "المشاريع شملت أعمال البنى التحتية، مثل شبكات المياه والمجاري، الأعمال الترابية، أعمال السبيس، القالب الجانبي، المشبك المطري، وأعمال التبليط بطبقتين، اما في القطاع الصحي، تم تأهيل سبعة مستشفيات رئيسية، منها مستشفى الطفل المركزي ومستشفى العلوية، إلى جانب إنشاء وتأهيل مراكز صحية وبيوت صحية في بغداد والمحافظات".وبين أن "خطة المرحلة الثالثة تضمنت مستشفى الطفل المركزي ومستشفى أبو غريب"، موضحا أنه "في قطاع التربية، تم تأهيل وبناء حوالي 135 مدرسة، بما يعزز من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب".وأكد المالكي أن "المشاريع المتبقية ضمن خطة عام 2024 تبلغ حوالي 90 مشروعاً"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بضرورة إنجازها بحلول بداية آذار 2025".وشدد المالكي على أن "هذه المشاريع لاقت ترحيبًا واسعًا من المواطنين، حيث لمس الفريق سعادة كبيرة واحتفالات عند وضع حجر الأساس، إلى جانب تلقي أكثر من 500 مناشدة جديدة تطالب بدخول الفريق إلى مناطق أخرى".