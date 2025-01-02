الأنبار.. ناحية الريحانة تكشف خطة مشاريعها للعام 2025

2025-01-02 17:30:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميكشف مدير ناحية الريحانة التابعة لقضاء عنه في محافظة الأنبار أحمد دحام حسن، اليوم الخميس، عن عدد المشاريع المنجزة، وقيد الإنجاز والمحالة ضمن خطة 2024، فضلاً عن المشاريع المزمع تنفيذها للعام الحالي 2025.وقال حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع المنجزة في ناحية الريحانة تتضمن مستوصف الريحانة المركزي ومشروع ملعب الريحانة الكبير ومشروع ماء الريحانة"، فيما بين، أن "المشاريع قيد الإنجاز هي: بناية مركز شرطة الريحانة ومركز صيانة كهرباء الريحانة وترميم ملعب الريحانة الكبير".وأضاف حسن، أنه "من ضمن خطة المشاريع الداخلة في العام الحالي، والتي لم تحال حتى الآن تبليط الشارع الرابط بين ناحية الريحانة وقضاء عنه، إضافة إلى هدم وإعادة بناء مدرسة القحطانية الابتدائية المختلطة والتي تتسع لـ 12 صفا، وبناء مدرسة 6 صفوف في الناحية، إلى جانب بناء دار أطباء في المركز الصحي، وتأهيل بناية الإدارة المحلية للناحية، وإنشاء بوابة لمدخل الناحية، وإكساء طرق داخل مجمع الصكرة، وبناء مدرسة 12 صفا في مجمع الصكرة".