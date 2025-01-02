اتحاد الكرة يختار ممثل العراق لحفل تكريم أساطير الكرة الخليجية في الكويت

2025-01-02 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اختار الاتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم، اليوم الخميس، (2 كانون الثاني 2025)، اللاعبَ الدوليّ الأسبق (حسين سعيد) لتمثيلِ العراق في حفل تكريمِ أساطير الكرة الخليجيّة الدي سيقام يوم السبت المقبل في دولةِ الكويت.

وجاء اختيارُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم للاعب الدوليّ السابق حسين سعيد، وذلك نظير ما حققه في المشاركاتِ السابقة، ومساهمته بالفوز في اللقبِ الخليجيّ مع المنتخبِ العراقيّ مرتين عامي 1979 و 1984، ومن الهدافين التأريخيين للبطولة.

ويتزامن حفلُ تكريم أساطير الكرة الخليجية مع حفلِ اختتام النسخة 26 لبطولةِ كأس الخليج والمباراة النهائية التي تجمع منتخبي البحرين وعمان.



