اتحاد الكرة يختار "حسين سعيد" لحفل تكريم أساطير الخليج في الكويت

2025-01-02 17:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاختار الاتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم، اليوم الخميس، اللاعبَ الدوليّ الأسبق حسين سعيد لتمثيلِ العراق في حفل تكريمِ أساطير الكرة الخليجيّة، الذي سيقام يوم السبت المقبل في الكويت.وذكر الاتحاد في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاختيارُ جاء نظير لما حققه اللاعب الدولي الاسبق "حسين سعيد" في المشاركاتِ السابقة، إضافة الى مساهمته بالفوز في اللقبِ الخليجيّ مع المنتخبِ العراقيّ مرتين عامي 1979 و 1984، كما انه يعد من الهدافين التأريخيين للبطولة".وأضاف الاتحاد، أن "حفل تكريم أساطير الكرة الخليجية سيتزامن مع حفلِ اختتام النسخة 26 لبطولةِ كأس الخليج، والمباراة النهائية التي ستجمع منتخبي البحرين وعُمان".