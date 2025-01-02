برلماني يكشف مدة تمديد عمل المفوضية وموعد تعديل قانون الانتخابات

2025-01-02 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي، أحمد مجيد، يوم الخميس،عن المدة المقترحة بشأن تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أشارإلى التوجه بعد تمديد عمل المفوضية إلى تعديل قانون الانتخابات بشكل "ينصف"الجميع.

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، في وقت سابق من اليوم،مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلسالمفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبللمناقشة عمل المفوضية العليا للانتخابات مهم جداً، على اعتبار أن الانتخابات من أهممرتكزات العملية السياسية في العراق بعد عام 2003".

وأكد، أن "المقترح يتضمن تمديد عملها لمدة سنة واحدة لتتمكن من أداءمهامها بالإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبل، والتي من المتوقع إجراؤها في تشرينالأول 2025".

كما أشار مجيد إلى أن "التحرك بعد تمديد عمل المفوضية سيكون على تعديلقانون الانتخابات"، معرباً عن أمله أن "يكون قانون الانتخابات منصفاً لجميعالكتل السياسية والمستقلين والمكونات والطوائف العراقية، ويراعي تطلعات الناخب العراقيفي الانتخابات".

ويرى النائب المستقل، أن "المتحزبين يمتلكون المال السياسي والقرارلتسخير المؤسسات الحكومية لصالحهم، لكن المستقلّين لا يمتلكون ذلك، لهذا هناك مطالباتبقانون انتخابات ينصف الجميع".

جدير بالذكر أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتهيفي 7 كانون الثاني 2025، بحسب مصدر نيابي تحدث لوكالة شفق نيوز.