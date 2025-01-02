تعادلان سلبيان في دوري نجوم العراق لكرة القدم

2025-01-02 17:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعادل فريقا كربلاء مع مضيفه فريق الگرمة، والكهرباء وضيفه النفط، يومالخميس، في انطلاق منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتمباراة كربلاء والگرمة على ملعب الرمادي عند الساعة 2:30 عصراً، وانتهت بالتعادلالسلبي من دون أهداف.

وبهذهالنتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 15 بالمركز 12، ورفع الكرمة رصيده للنقطة 15بالمركز 13.

وأداراللقاء طاقم تحكيم مؤلف من سالم عامر حكم ساحة، وحيدر عبد الحسن مساعد أول، وبافيلجلال مساعد ثاني، وياد زاحم حكم رابع، ومحمد سلمان حكم VAR.

وفيمباراة ثانية جرت بنفس التوقيت تعادل فريقي الكهرباء مع ضيفه نادي النفط سلباً مندون أهداف، وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

وبهذهالنتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 20 بالمركز الثالث، ورفع الكهرباء رصيده للنقطة 15بالمركز الحادي عشر.

وأداراللقاء طاقم تحكيم مؤلف من يوسف سعيد حكم ساحة، وأمير داود مساعد أول، وكرار خالدمساعد ثاني، وحامد طالب حكم رابع، ومحمد طارق حكم VAR.