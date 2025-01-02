2025-01-02 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعسجلت أسعار النفط، اليوم الخميس- وهو أول أيام التداول في 2025- ارتفاعاً حيث يراقب المستثمرون العائدون من العطلات التعافي في اقتصاد الصين والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس شي جين بينغ بتعزيز النمو.وارتفعت العقود الآجلة إلى 75.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 4:30 بتوقيت بغداد وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتا يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 72.61 دولارا للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 73 سنتا في الجلسة السابقة.وقال الرئيس الصيني يوم الثلاثاء في خطابه بمناسبة العام الجديد إن بلاده ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في 2025.ووفقا لمسح كايشين/ستاندرد اند بورز جلوبال يوم الخميس، فقد حققت أنشطة المصانع في الصين نموا في ديسمبر كانون الأول لكن بوتيرة أقل من المتوقع وسط مخاوف من أن النظرة المستقبلية للتجارة والمخاطر المحتملة من رسوم جمركية قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.وأظهر مسح لوكالة رويترز يوم الثلاثاء أن التوقعات تشير إلى أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت على الأرجح مخزونات البنزين.