2025-01-02 18:05:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىسجلت أسعار النفط، اليوم الخميس- وهو أول أيام التداول في 2025- ارتفاعاً حيث يراقب المستثمرون العائدون من العطلات التعافي في اقتصاد الصين والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس شي جين بينغ بتعزيز النمو.وارتفعت العقود الآجلة إلى 75.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 4:30 بتوقيت بغداد وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتا يوم الثلاثاء، آخر يوم […]

