المالية النيابية تنفي اجراء الحسابات الختامية فما تداعيات التأخير ؟

2025-01-02 18:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكدت اللجنة المالية النيابية انه لم يتم اجراء الحسابات الختامية مع انتهاء سنة 2024. ونفى عضو اللجنة يوسف الكلابي عملية اجراء الحسابات الختامية مع انتهاء السنة المالية للعام 2024″. واكتفى “عضو اللجنة المالية النيابية بالنفي خلال حديثه لوكالة عراق اوبزيرفر دون ذكر المزيد من التفاصيل “. من جهته اوضح الخبير الاقتصادي عبد …

