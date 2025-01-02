2025-01-02 18:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت السلطات الفنلندية، اليوم الخميس، انتهاء مهام جنودها العسكرية في العراق، مع عودة آخر جنودها المشاركين في تدريب القوات العراقية إلى بلادهم. وقالت وزارة الدفاع الفنلندية، إن “العصابات الإرهابية فقدت معظم الأراضي التي كانت تسيطر عليها، إلا أنها لا تزال تمثل تهديدا يتطلب استمرار الحرب على الإرهاب”. وأضافت، أن “انتهاء المشاركة العسكرية الفنلندية لا يعني […]

ظهرت المقالة دولة أوروبية تعلن انتهاء المهام العسكرية لجنودها في العراق أولاً على ايشان.



