ديالى.. إطلاق أول عملية تأهيل لكنيسة "ام الشورة الصالحة" منذ عام 2003

2025-01-02 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلن محافظ ديالى عدنان الشمري، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، عن إطلاق اول عملية تأهيل لكنيسة شرق العراق بعد 2003.

وقال الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المسيح جزء من الطوائف العراقية ونقدر دورهم في البناء والعطاء على مدار قرون ونتفاعل معهم بشكل إيجابي"، لافتا الى انه "تم اطلاق مبادرة مع بداية 2025 بعودة كل العوائل المسيحية الى بعقوبة وباقي المدن ممن هجرت بعد 2003 للعيش مع ضمان دعم حكومي لها".

واضاف انه "زار (كنيسة ام المشورة الصالحة) الوحيدة على مستوى بعقوبة ووجه بإجراء اول عملية تأهيل فعلية لكنيسة ضمن مناطق شرق العراق بعد 2003 في رؤية داعمة للأخوة المسيحين وتأكيد رسالتنا باننا نتعامل مع كل الاطياف بمودة واحترام".

وبين الشمري ان "فريقاً هندسياً بدء بإجراء كشف تفصيلي للكنيسة لتحديد الاولويات مع ضمان الحفاظ على رونقها المعماري قدر الإمكان"، مؤكدا ان "تأهيلها سيأخذ بعض الوقت لحين اكمال الاجراءات".

وفي عام 2019 اعيد افتتاح كنيسة (أم المشورة الصالحة) في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، بعد ان كانت مغلقة منذ نحو 15 عام بسبب الأعمال الإجرامية والارهابية.