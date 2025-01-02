إعفاء مدير الأمن الوطني في البصرة من منصبه ومجلس المحافظة "يستغرب"

2025-01-02 19:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإعفاءمدير الأمن الوطني في البصرة من منصبه، فيما أبدى مجلس المحافظة"استغرابه" من القرار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قراراًصدر بإعفاء مدير الأمن الوطني في البصرة وسام العبادي من منصبه".

وعلى خلفية القرار، أصدر مجلس محافظة البصرةبيانا ورد لوكالة شفق نيوز، أبدى فيه استغرابه من القرار، ووصف العباديبـ"الرجل المهني والنزيه المتعاون مع الأجهزة الأمنية والمساهم بإلقاء القبضعلى العديد من تجار المخدرات وشبكات تهريب النفط في المحافظة".

وتساءل المجلس: "هل هناك تأثير كبير ونفوذيمتد للحكومة المركزية لهؤلاء التجار لدرجة إعفاء العبادي من منصبه".

يذكر أن وسام العبادي، كُلف بإدارة الأمنالوطني في البصرة، في شهر آيار/ مايو من العام 2024.