الحكيم يعلق على التوجه لتمديد عمل مفوضية الانتخابات

2025-01-02 19:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رجح رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس، (2 كانون الثاني 2025)، التمديد لمعمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.

وقال الحكيم في كلمة بملتقى منظمة موجة لحقوق الإنسان في محافظة النجف، اليوم: "هناك توجه للتمديد لمجلس المفوضين في المفوضية المستقلة العليا للإنتخابات أدى أداءً مقنعا في الإنتخابات الأخيرة".

وبين، أن "الجو العام هو بالتصويت للمفوضية وتمديد عملها".

وأوضح، أن "المرحلة لا تشهد توافقا على تعديل قانون الإنتخابات" مشدداً على "ضرورة أن يكون القانون معبرا عن التوازن بين الأصوات والمقاعد" مؤكداً، أن "هناك توجها لدعم القانون الانتخابي في صيغته الحالية".

وأشار الحكيم الى، ان "العراق ليس استثناء من التنافس السياسي والتخوف من تجيير المنجزات لصالح جهة معينة أو شخص معين" مؤكداً، أن "التنافس مادة العملية الديمقراطية ومن دون التنافس تصبح الديمقراطية عملية شكلية" مبينا، أن "الإطار التنسيقي والقوى السياسية يضعون الخطط والتدابير لأي طارئ".

وكان مجلس النواب، محمود المشهداني، قد دعا بوقت سابق اليوم الخميس، المجلس الى عقد جلسة استثنائية الأحد المقبل لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي تنتهي ولايته في السابع من الشهر الجاري.