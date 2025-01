التعادل ينهي مواجهتين في “نجوم العراق”

2025-01-02 19:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ متابعة عراق اوبزيرفر انتهت مباراة فريقا كربلاء مع مضيفه فريق الگرمة، والكهرباء وضيفه النفط، يوم الخميس، بالتعادل السلبي في انطلاق منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم. وجرت مباراة كربلاء والگرمة على ملعب الرمادي عند الساعة 2:30 عصراً، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف. وبهذه النتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 15 بالمركز 12، …

