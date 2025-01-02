2025-01-02 19:27:04 - المصدر: ايشان

أفاد موقع “أويل برايس” الاقتصادي، بأن فريق ترامب يفكر بفرض عقوبات مباشرة على العراق، مماثلة لتلك المفروضة على إيران. وبحسب الموقع، فإن “فريق ترامب يفكر في فرض عقوبات مماثلة على العراق كما هو الحال بالنسبة لإيران، بما في ذلك على الأفراد والكيانات المرتبطين بالتمويل والحركة والخدمات اللوجستية المشاركة في نقل النفط والغاز الإيرانيين، والأموال المتعلقة […]

ظهرت المقالة مماثلة لإيران.. فريق ترامب يفكر بفرض عقوبات مباشرة على العراق أولاً على ايشان.



