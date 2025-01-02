2025-01-02 19:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يعود أطفال قرية "خشومالذياب"، مفعمين بالأمل، وهم يلهون مع أبقارهم، بعد ساعات من الرعي تحت اللونالدموي لمغيب الشمس.

وقد رصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، لقطات عفوية،للهو الأطفال مع الأبقار، عند المغيب، وهم يعودون بعد ساعات مضنية من رعي أبقارهمللقرية التابعة لقضاء القاسم في محافظة بابل.

وهذه الصور، التي التقطت يوم الخميس، اليومالثاني من العام الجديد، تكشف عن بساطة الحياة وحبها، لدى الأطفال في هذه القريةالبعيدة عن المدينة وصخبها.