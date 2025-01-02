في شارع مطار بغداد.. بدء مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر

2025-01-02 20:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبدأت قبل قليل، مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر في شارع مطار بغداد الدولي.وانطلقت المراسم بحضور رسمي وشعبي غفير بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي.