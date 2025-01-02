خطوة مفاجئة للتحالف الدولي شمال سوريا تثير التساؤلات

2025-01-02 20:15:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - سوريا

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، بدخول قافلة عسكرية جديدة تابعة للتحالف الدولي إلى الأراضي السورية قادمة من العراق. ووفقاً للمصادر، فإن القافلة تضم 50 شاحنة محملة بمعدات عسكرية متنوعة، بما في ذلك عربات مدرعة وأسلحة، ما يشير إلى تعزيز التحالف لنشاطه العسكري في المنطقة.

وفي تطور متصل، بدأت قوات التحالف الدولي بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في منطقة عين العرب (كوباني)، الواقعة بريف حلب الشرقي شمال سوريا. وتأتي هذه الخطوة في سياق ما يبدو أنه إعادة تنظيم وتحسين للبنية التحتية العسكرية للتحالف في المناطق الشمالية من البلاد.

يُذكر أن هذه التحركات تأتي في ظل استمرار التوترات الإقليمية والدولية المتعلقة بالوضع في سوريا، حيث تسعى الأطراف الفاعلة لتعزيز مواقعها الاستراتيجية على الأرض.