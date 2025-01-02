تعاون المواطنين يقود للإطاحة بـ 6 شبكات خطيرة لتجارة الأعضاء البشرية في العراق

2025-01-02 20:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت لجنة الامن النيابية، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، ان 6 من اهم شبكات تجارة الأعضاء في العراق وراء القضبان خلال 2024.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تجارة الأعضاء من الجرائم التي ارتكبت بحق المئات من البسطاء والفقراء مستغلين أوضاعهم بطرق مختلفة من قبل شبكات إجرامية".

وأضاف ان "وزارة الداخلية كان لها تحرك مهم وفعال خلال 2024 من خلال تشكيل فرق مختصة لتعقب تجارة الأعضاء وتم الإطاحة بـ 6 منهم والان اغلب أعضاءها وراء القضبان".

واشار اسكندر الى ان "تفاعل المواطنين هو العامل الاهم في كشف هوية افراد شبكات تجارة الاعضاء البشرية والاطاحة بهم وتقديمهم للقضاء العراقي".

وفي وقت سابق، أشرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، تراجعًا بنسبة عمليات الإتجار بالبشر في العراق خلال الآونة الأخيرة بعد الحملات الأمنية الأخيرة ضد العصابات المتخصصة بهذا الامر.