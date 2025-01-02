2025-01-02 20:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الخميس، عن إجراءات جديدةتخص العمالة الأجنبية في العراق، وذلك ضمن جهود أمنية مكثفة لضبط الأمن وسطالمتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الجهات المعنيةبملف العمالة الاجنبية الوافدة للعراق، تعكف على دراسة جميع الملفات الشخصيةالخاصة بالعاملين الأجانب في البلاد، وذلك يأتي ضمن الجهود الأمنية المكثفة لضبط أمنالبلد وسط المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة".

وأضاف المصدر، أن "تلك الإجراءات لن تستثني أحداًوتشمل جميع الوافدين من دون أي استثناء، وقد أسهمت في كشف عدد لا بأس به من (العمالة)المطلوبين في بلدانهم".

ولم يكشف المصدر، عن تفاصيل أكثر سوى أن "الجهود متواصلةفي ذلك الملف وتشمل الجميع، مؤكداً أن بعضهم "امتهن التسول وآخرين عمّال خدمةموزعين على مختلف انحاء البلاد".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي،قد أكد قبل نحو شهرين أن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية تعمل بشكل غير قانونيفي محافظة البصرة، مشيرا الى أن هؤلاء لا يمتلكون إجازات عمل ولا هم مسجلون فيالضمان الاجتماعي، كما وجه تحذيراً شديداً إلى دوائر العمل كافة، محملاً إياهاالمسؤولية في حال حدوث أي تقاعس أو تهاون في معالجة هذه القضية.

يذكر أن وزار العمل والشؤون الاجتماعية قد أصدرت منتصفالعام 2024 الماضي، قرارات لتنظيم وضع العمالة الاجنبية والعربية في العراق، تضمنتإيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات، واصدار هويات خاصة للمخولينباستقدام العمالة.