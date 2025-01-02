2025-01-02 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغدد اليوم- متابعة

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 26، اليوم الخميس، (2 كانون الثاني 2024)، الحكم العراقي مهند قاسم لقيادة المباراة النهائية لخليجي 26.

وسيقود قاسم مباراة منتخبي عمان والبحرين بنهائي خليجي 26 في الكويت المقررة السبت المقبل.

ويلتقي المنتخبان مساء السبت على استاد جابر الدولي بدولة الكويت، في نهائي النسخة الجارية من كأس الخليج.

وكان المنتخب البحريني قد تأهل إلى النهائي على حساب منتخب الكويت بالفوز عليه 1/0، بينما تأهل منتخب عمان على حساب نظيره السعودي بالانتصار بنتيجة 2/1.

وسبق ان قاد الحكم العراقي مهند قاسم، مباراة منتخب عُمان وقطر وفاز فيها الأول بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الثانية من المجموعة الاولى لكأس الخليج.



