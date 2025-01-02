الفياض: الحشد الشعبي بأوج الاستعداد للمنازلات ولا تهمه التخرصات

2025-01-02 20:30:09 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض:

يجب أن نتلمس الطريق الصحيح لقادة النصر بحفظ الهدف

العراق أمانة في أعناقنا وثقة المرجعية الدينية أمانة في أعناقنا

الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تلتزم بالحدود التي رسمها القانون

سر وجود الحشد الشعبي هو البعد العقائدي

الحشد بأوج الاستعداد للمنازلات ولا تهمه التخرصات

الحشد الشعبي تلتف حوله أمة الحشد وتغطيه راية المرجعية الدينية

هناك تفاعل بين الحشد وحكومة السيد السوداني وما توفره له من مظاهر العزة والقوة