أهالي الأنبار يشكون ارتفاع أجور المولدات: الخدمات اقتصرت على التبليط والإنارة

2025-01-02 20:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- الأنبار

عبر عدد كبير من أهالي محافظة الأنبار، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، عن استيائهم من أجور المولدات التي وصلت إلى حدود 30 ألف دينار للأمبير الواحد.

وضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسخط من الحكومة المحلية في المحافظة والحزب الحاكم أيضاً، وحملوهم الارتفاع الكبير في أجور المولدات.

وبهذا الصدد أكد الناشط المحلي عبد الله الفهد في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن "الخدمات والأعمار، ليس مجرد تبليط للشوارع وإنارة للطرق"، مبيناً أن "الحزب الحاكم في المحافظة حاول إيهام الرأي العام العراقي عن مستوى الخدمات والأعمار في الأنبار، لكن المحافظة اليوم تعاني من كم كبير من المشاكل الخدمية".

وأشار إلى أنه "منذ سنوات، والحكومة المحلية في الأنبار، وتحديدا في مركز المحافظة، مدينة الرمادي لم تعالج ارتفاع أجور المولدات، لا في فصل الشتاء، ولا في الصيف"، مبيناً ان "هذا الشهر وصل السعر إلى أكثر من 25 ألف دينار للأمبير الواحد، وهذا الأمر يعني إضافة عبئ كبير على المواطنين، وخاصة من أصحاب الدخل المحدود".

وأعلن قائممقام مدينة الرمادي صادق جميل في مؤتمر صحفي عقده اليوم أنه اجتمع مع لجنة المولدات لتخفيض الأسعار.

ويعزو أصحاب المولدات الأهلية في الرمادي ارتفاع الأجور، إلى قلة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية الرئيسية، فضلاً عن قلة تجهيز المولدات بمادة الكاز من قبل الحكومة المحلية في المدينة.