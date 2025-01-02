2025-01-02 20:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق دهوك، يوم الخميس، على ضيفهفريق نفط البصرة بنتيجة 1-0 في منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة 5:00 مساءً على ملعبدهوك.

وبعد أن أضاع دهوك ركلة جزاء نفذها باشنغ عبدالله، حيث نجح حارس نفط البصرة بردها في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، عاد ليسجلالفريق هدف الانتصار عن طريق اللاعب كريم درويش في الدقيقة 90.

وبعد النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 18 بالمركزالسابع، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 11 بالمركز 15.