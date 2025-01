2025-01-02 20:46:22 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الأمم المتحدة تستعد للإنهاء التدريجي لعمل "الأونروا" بغزة والضفة الغربية بسبب الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل الوكالة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن "المنظمة الأممية تستعد لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في كل من قطاع غزة والضفة الغربية"، مشيرين […]

The post "نيويورك تايمز": الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة الغربية appeared first on جريدة المدى.