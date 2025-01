الجيش الإسرائيلي: ارتفاع حالات الانتحار بين العسكريين

2025-01-02 20:46:22 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تزايد حالات الانتحار بين العسكريين منذ بداية الحرب على غزة. وذكر الجيش في معطيات نشرها أن 28 عسكرياً قتلوا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في حوادث وصفت بأنها "انتحار مشتبه به"، ما يظهر ارتفاعاً بعدد الجنود المنتحرين في الفترة المذكورة. […]

