العثور على جثة رجل سقط من أعلى جبل في إقليم كوردستان (صور)

2025-01-02 20:46:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بمصرع رجل بعدسقوطه من أعلى جبل في إدارة سوران المستقلة، ضمن إقليم كوردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع اليومحيث تلقت فرق الدفاع المدني بلاغاً حول فقدان أثر رجل في جبل زوزك ضمن إدارة سورانالمستقلة".

وأضاف أن "بعد البحث تمكنت فرق الدفاع المدني منالعثور على الرجل حيث نقل إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة هناك"، مشيراً إلىأنه "يبلغ من العمر 45 عاماً".