تدمير عجلة ومضافات لداعش بضربة جوية عراقية في طوزخورماتو

2025-01-02 20:46:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاحالدين، يوم الخميس، بتدمير عجلة ومضافات تابعة لتنظيم داعش بأطراف قضاء طوزخورماتوبقصف جوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطيرانالحربي العراقي، دمر سيارة نوع تويوتا في وادي المحاسن ومنطقة حليوه في أطراف قضاءطوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين، فضلا عن تدمير مضافات تابعة لتنظيم داعش".

وأضاف المصدر، أن "الضربة الجوية نفذت بعدمعلومات استخبارية دقيقة".

وكانت المقاتلات الحربية العراقية استهدفت، فيوقت سابق، مفرزة لتنظيم داعش شرق مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بالتعاون معالاستخبارات العسكرية وجهت القوة الجوية العراقية ضربة استهدفت بها مفرزة لداعشالارهابي بمنطقة "الزركة" ضمن قاطع صلاح الدين.