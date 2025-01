2025-01-02 21:00:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الديوانية/ عراق اوبزيرفر افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمداهمة قوة امنية لمنزل يستخدم كمجزرة للخيل والحمير، فيما أشار الى انه تم العثور على جلود وعظام ورأس حصان وبقايا حيوانات. وقال المصدر محلي، أن “مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الديوانية داهمت دار متروكة في منطقة العروبة بمنطقة التجاوز خلف المستشفى العام كان يستخدمها أشخاص كمجزرة للخيل …

