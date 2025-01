2025-01-02 21:00:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تنشر وكالة عراق اوبزيرفر، الوثائق الخاصة بأوامر القبض الصادرة بحق المعارض الكويتي سلمان الخالدي. وكشفت وسائل إعلام كويتية، أمس الأربعاء، أن العراق سلم الكويت المدون الكويتي “سلمان الخالدي”. وقالت صحيفة القبس إن “السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على سلمان الخالدي، وتم تسليمه إلى السلطات الكويتية”. ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن “الخالدي سيخضع …

The post عراق اوبزيرفر تنشر أوامر القبض الخاصة بـ(سلمان الخالدي) first appeared on Observer Iraq.