العراق: القبض على أحد ممولي (داعش) في كركوك شمال البلاد

2025-01-02 21:00:04 - المصدر: كونا

أربيل - 2 - 1 (كونا) -– أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس عن القاء القبض على أحد ممولي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) جنوب غرب محافظة كركوك شمال العراق.وذكرت الوزارة في بيان "نفذ عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من استخبارات الفرقة الثامنة أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4/إرهاب) في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".وأشار البيان إلى أن المعتقل كان يعمل في صفوف (داعش) بصفة (ناقل رئيسي) للمفارز الإرهابية بمختلف الوسائل ويقوم بنقل مواد غذائية وطبية وتجهيزات عسكرية ومواد متنوعة "وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانيا وأصوليا".يشار إلى القوات العراقية تنفذ العديد من العمليات العسكرية بأطراف محافظة كركوك للقضاء على الإرهاب وكان آخرها في الاسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل سبعة من مسلحي (داعش).وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على (داعش) باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد والتي اجتاحها التنظيم صيف 2014. (النهاية) ص ب ر / م م ج