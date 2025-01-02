"تشارجر" تسقط من جسر في ذي قار وشرطة بابل تعتقل 6 مطلوبين

2025-01-02 21:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي شاب في العشرينات من عمره، يومالخميس، مصرعه بعد سقوط عجلته من أعلى جسر في ذي قار، فيما ألقت شرطة محافظة بابلالقبض على 6 مطلوبين خلال 24 ساعة.

وقال مصدر أمني في محافظة ذي قار، لوكالة شفقنيوز، إن "قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، شهد حادث سقوط عجلة نوع (تشارجر)من أعلى جسر السحالات".

وأضاف أن "سائق العجلة، وهو في العشريناتمن عمره، توفي في الحال، وتم نقل جثته إلى قسم الطب العدلي".

وبالانتقال لمحافظة بابل، فقد أعلنت وكالةالوزارة لشؤون الشرطة، عن تنفيذ مديريات شرطة محافظة بابل، سلسلة عمليات أمنيةخلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"الحملة أسفرت عن القبض على 6 مطلوبين للعدالة بتهم جنائية ومخالفات قانونيةمختلفة، كما تم رصد وتسجيل 70 مخالفة مرورية، وتوقيف 4 أجانب لمخالفتهم شروطالإقامة في البلاد".