مصرع شخصين وإصابة 6 بحادثي سير في محافظتين

2025-01-02 21:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي شخصين مصرعهما، يوم الخميس،وأصيب 6 آخرون بجروح، نتيجة حادثي سير منفصلين، في محافظتي المثنى وواسط.

وأبلغ مصدر أمني، في محافظة المثنى وكالة شفقنيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين المثنى وذي قار، عندحدود قضاء الخضر، بعدما تصادمت مركبتين نوع (ستاركس وصالون)".

وأضاف أن "الحادث أدى لمصرع شخصين أثنينعلى الفور، أحدهما مدرس والآخر محامي، فيما تسبب بإصابة أثنين آخرين بجروحخطيرة".

وفي محافظة واسط، أخبر مصدر وكالة شفق نيوز، أن"حادث سير وقع على الطريق العام بين (الكوت والشوملي) جنوبي المحافظة، بعدماانقلبت عجلة نوع (ستاركس) بسبب السرعة العالية".

وتابع أن "الحادث تسببت بإصابة 4 أشخاصبجروح متفاوتة".