2025-01-02 21:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر اختارت اللجنة المنظمة لخليجي 26، اليوم الخميس، الحكم العراقي مهند قاسم لقيادة المباراة النهائية لخليجي 26. وبحسب المعلومات، فانه “تم اختيار العراقي مهند قاسم حكماً لمباراة منتخبي عمان والبحرين بنهائي خليجي 26 في الكويت”. ويلتقي منتخب البحرين مع نظيره العماني مساء يوم السبت المقبل على استاد جابر الدولي بدولة الكويت، في …

