التربية: عدد المدارس الطينية والكرفانية انخفض لأدنى مستوى

2025-01-02 21:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن عدد المدارس الطينية والكرفانية انخفض لأدنى مستوى نتيجة المشاريع الحكومية.وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أولويات الوزارة هي إنهاء ملف المدارس الطينية والكرفانية والدوام الثلاثي"، موضحا، أن "مشروع رقم واحد للوزارة سيكون بديلاً للمدارس الكرفانية والطينية".وأوضح السيد، أن "المدارس الكرفانية والطينية تتناقص بشكل كبير"، لافتًا إلى، أن "عدد المدارس الطينية لا يتجاوز المئة مدرسة في محافظتي صلاح الدين وذي قار، في حين أن المدارس الكرفانية أقل من ألف مدرسة، ويتم استبدالها تدريجيًا بمشاريع قريبة والعدد الكلي انخفض لأدنى مستوى".وأشار إلى، أنه "تم كذلك إنجاز 790 مدرسة ضمن العقد الصيني، التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء ودخلت الخدمة، على الرغم من وجود بعض الجوانب الفنية التي ما زالت قيد الإكمال".وأضاف، أن "440 مدرسة ضمن مشروع "الوزارة رقم واحد" للوزارة قسم منها دخل الخدمة والقسم الآخر قيد الإنجاز ويقترب من الاكتمال بنسبة 90%".وأكد، أن "المحافظات تعمل بفاعلية ضمن مشاريع تنمية الأقاليم ومشروع “إيدوبا” الذي يهدف إلى توفير 600 مدرسة جديدة".وبين، أن "مشروع “إيدوبا” يُعد من أولى المبادرات لصندوق العراق للتنمية، بدعم وتوجيه مباشر من رئيس الوزراء".