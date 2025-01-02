الفياض: الحشد الشعبي مؤسسة رسمية وتخضع لأوامر القائد العام وحدود عملها العراق

2025-01-02 21:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس، أن قادة النصر أفنوا أنفسهم في سبيل هذا الوطن وصنعوا انتصاراً عظيماً، فيما أشار إلى أن الحشد مؤسسة رسمية وتخضع لأوامر القائد العام وحدود عملها العراق.وقال الفياض في كلمته بمراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني- وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قادة النصر أفنوا أنفسهم في سبيل هذا الوطن وصنعوا انتصاراً عظيماً"، مبينا، أن "الشهداء القادة صنعوا الانتصار الذي انطلقت هذه المسيرة من أجله".وأضاف، أن "المرجعية أطلقت تسمية (قادة النصر) وكذلك من أطلقت فتوى الجهاد الكفائي وكلامها له دلائل حقيقية وقيمية"، لافتا إلى، أن "جريمة اغتيال قادة النصر نكراء ومستهجنة وتتجلى فيها كل أنواع الغدر".وأكد، أن "استشهاد قادة النصر فوز بالمنظومة العقائدية والقيمية"، موضحا، أن "خسارتنا لقادة النصر ليست بالمعنى المطلق بل هي خسارة الفراق لهم".وذكر، أن "الشهيد الحاج قاسم سليماني تمتع بالشجاعة وحسن التدبير والتواضع لله ولكل إنسان"، لافتا إلى، أن "الأمة تفاعلت وانفعلت بقوة مع استشهاد قادة النصر وهو فيض إلهي وتكريم مبارك لهؤلاء الشهداء".وبين، أنه "باستذكار الشهادة لا بد لنا من استذكار سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله"، لافتا إلى، أن "الانتصار على الإرهاب أمانة يجب الحفاظ عليها".وأكد، أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية وتخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة وحدود عملها العراق والحفاظ على أمنه وسيادته وملتزمون بحدودنا التي رسمها القانون"، لافتا إلى، أن "الحشد الشعبي أسس على مفاهيم الجهاد والتضحية ويؤدي واجبه على خطى الشهداء".وذكر، أن "هنالك تفاعلا وفهما مشتركا بين الحشد والحكومة وهنالك طاعة للحكومة في حدود القانون والدستور".