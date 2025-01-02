الذهب يرتفع لأعلى مستوى خلال أسبوعين

2025-01-02 21:45:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية، مساء اليوم الخميس، ارتفاعاً، لتصل إلى 2.655 دولاراً للأونصة.وهذا السعر هو الأعلى في أسبوعين منذ 18 كانون الأول الماضي مرتفعاً بنحو 1.16%.وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة ليصل 2.660، مرتفعاً بنحو 1.06%.وجاء الارتفاع، بدعم من الإقبال على شراء الذهب مع حلول موسم الأعياد، مقابل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع التركيز على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قبل التنفيذ المرتقب للرسوم التجارية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.