السوداني لدرجال: أهمية تحلي الجميع بالمسؤولية الوطنية للتأهل للمونديال

2025-01-02 21:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (2 كانون الثاني 2025)، مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، وضع المنتخب الوطني، واستعداداته للمباريات المقبلة والحاسمة في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد السوداني خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، "على عدم تفويت الفرصة في تحقيق حلم العراقيين بالتأهل، خصوصاً بعد المشاركة في بطولة (خليجي 26)، التي خرج منها المنتخب بنتائج لم تكن بمستوى طموح الجماهير".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على "أهمية تحلي الجميع بالمسؤولية الوطنية من أجل حسم التأهل للمونديال، وتحقيق حلم العراقيين بتمثيل البلد في الاستحقاق الكروي الأهم على مستوى العالم،" مؤكداً "دعم الحكومة المستمر للمنتخب والاتحاد في هذه المهمة الوطنية، وأهمية استمرار الجماهير والإعلام في مؤازرة المنتخب الوطني خلال هذه المهمة".

كما بحث السوداني "موضوع دوري المحترفين العراقي، وتوفير كل السبل والمتطلبات لأجل إنجاحه؛ لما له من تأثير على الارتقاء بمستوى الأندية واللاعبين وانعكاساته على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية في استحقاقاتها الخارجية وما تقدمه الحكومة من أجل إنجاح هذه التجربة، بعد توقيع عقد الشراكة مع رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا)".

كما شهد اللقاء استعراض مشروع (الحلم) للفئات العمرية، الذي يشرف عليه الاتحاد العراقي لكرة القدم بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني، الذي سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً للبيان.



