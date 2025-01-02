أسعار الذهب تسجل أعلى ارتفاع منذ أسبوعين

2025-01-02 21:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب، مساء الخميس، أعلىمستوى في أسبوعين، بدعم من الإقبال على شراء "الملاذ الأمن"، مقابلتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع التركيز على توقعات أسعار الفائدةالأميركية قبل التنفيذ المرتقب للرسوم التجارية التي اقترحها الرئيس المنتخبدونالد ترامب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدابالمئة إلى 2649.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:46 بتوقيت غرينتش ليسجل أعلى مستوىمنذ 18 ديسمبر.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8بالمئة إلى 2663.20 دولار للأونصة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركيةالقياسية لأجل 10 سنوات، مما يعزز إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر الذيلا يدر عائدا.

ويزيد انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية الذهبكأداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وتنتظر السوق الآن مجموعة جديدة من المحفزات،بما في ذلك سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها الأسبوع المقبلالتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025.

وسجل الذهب عدة مستويات قياسية في عام 2024وارتفع 27 بالمئة، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 2010، وذلك وسط تدابير خفض أسعارالفائدة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وعمليات الشراء القوية منجانب البنوك المركزية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضةفي المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 29.48 دولارا للأونصة.

وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة مسجلا 922.04دولار للأونصة، وصعد البلاتين 2.1 بالمئة ليسجل 922.85 دولار للأونصة.