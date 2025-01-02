دوري النجوم.. الميناء يعزز رصيده بعد فوزه على نفط ميسان

2025-01-02 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق الميناء فوزاً مهما على ضيفه فريق نفط ميسان بهدف وحيد دون مقابل ضمن منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة اليوم الخميس عند الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وتمكن فريق الميناء من تسجيل هدفه في الدقيقة 63 من الشوط الثاني عن طريق مسلم موسى.

وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة 16 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 18 بالمركز السادس.